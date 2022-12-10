Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12. hafta karşılaşmalarında 28 verimlilik puanına ulaşan Bacon ve Henry​​​​​​​, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Ödülü ilk defa kazanan Bacon, Panathinaikos'un sahasında 90-77 kazandığı EA7 Emporio Armani Milan maçında 31 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 de ribaunt aldı.

Kariyerinde 2. kez haftanın MVP'si seçilen Henry ise Cazoo Baskonia'nın evinde Bayern Münih'i 78-53 yendiği karşılaşmada 14 sayı, 10 asist, 3 top çalmayla "double double" yaptı.