Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Neuer'in sağ bacağı, dün yaşadığı kaza nedeniyle kırıldı. 36 yaşındaki Neuer ameliyat edildiği ve sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

Almanya Milli Takımı formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Neuer, Bayern Münih'te 10 Bundesliga, 2'şer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.