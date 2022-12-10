Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih kalecisi Neuer sezonu kapattı
[Fotograf: AA]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih’in kalesini koruyan Manuel Neuer, kayak yaparken bacağını kırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Neuer'in sağ bacağı, dün yaşadığı kaza nedeniyle kırıldı. 36 yaşındaki Neuer ameliyat edildiği ve sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.
Almanya Milli Takımı formasıyla 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Neuer, Bayern Münih'te 10 Bundesliga, 2'şer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Etiketler: Bundesliga Bayern Münih
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