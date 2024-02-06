Thomas Meunier Trabzon'a geldi

Bordo-mavili takımın, kadrosuna katmayı planladığı Belçikalı oyuncu, Almanya'dan akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a geldi.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Meunier, Trabzonspor'un projesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kulübümüzle yaptığımız görüşmeler hep olumlu geçti. Daha önce gelmeden hocamızla bir video konferans sistemi ile görüşme yaptık. Orada duyduğum kelimeler, hocamızın bana ifade ettikleri, kulübün bana ifade ettiği proje gerçekten beni çok mutlu etti. Projeyi duyduktan sonra da zaten çok fazla düşünmeye gerek kalmadı." dedi.

Meunier, Trabzonspor'dan daha öncesinden bilgisi olup olmadığına ilişkin soruya, "Stefano Denswill ile birlikte oynamıştık. Dolayısıyla onunla görüşmelerim oldu. Öncesinde de Süper Lig maçlarını takip etme fırsatım olmuştu. Ben de takımın ne kadar iyi bir gruptan oluştuğunun bilincindeyim. Takımımız her zaman zirve mücadelesi veren bir takım. İki sene öncesinde de şampiyon olmuş bir takımdı. Buraya geldiğimde İstanbul'un büyüklerine karşı takımımız yine büyük bir takım olarak zirve mücadelesini sürdürecek. Ben de bunun içinde yer almaya, en iyi şekilde destek vermeye çalışacağım." diye konuştu.

Belçikalı oyuncu, Türkiye'ye gelme tercihinin Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takımında devamlı süre alma şansı yaratacağına dair soruyu da şöyle cevapladı:

"Borussia Dortmund ile beraber son geçirdiğimiz aylarda biraz sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ben de hocamızla yaptığımız görüşmede, hocamızın bana söylediklerinden sonra zaten duymak istediğim şeylerdi. Dolayısıyla onları dinledikten sonra kafanızda çok fazla soru işareti kalmıyor diyebilirim. Takımımızda profil olarak da takıma liderlik edebilecek, tecrübelerini takımdaki genç oyuncularla paylaşabilecek birini arıyordu."

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden defans oyuncusu, kulüp aracıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

Oyuncun, 7 Şubat Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak.