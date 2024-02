Dünyaca ünlü pedallar Tour of Antalya’da ter dökecek

Tour of Antalya’nın efsane rotasında dünyaca ünlü bisikletçilere Side Antik Kenti’nden, Aspendos’a Perge’den Düden Şelalesi’ne, Demre’den Andrea Doria Koyu’na, Kemer’den, Phaselis Antik Kenti’ne, Olympos’tan Adrasan’a, Korsan Koyu’ndan Tahtalı Dağı’na, Antalya Aquarium’dan Milias Antik Kenti’ne bisiklet dostu etaplarında Antalya’nın ikonik noktaları eşlik edecek.

Antalya’nın yeşil doğası ve mavi denizini bir araya getiren Tour of Antalya, bisiklet dostu etaplarıyla yarışa hazırlanıyor. Muhteşem manzaralar eşliğinde “Beyond Antalya / Antalya’nın Ötesi” stratejisi ile Antalya’nın bir kültür kenti olduğunu vurgulayan Tour of Antalya, bisikletçilere spordan fazlasını sunuyor.

Zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti olan Antalya, birbirinden güzel etaplarda dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Uluslararası Yol Bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı “Tour of Antalya powered by AKRA”, 8-11 Şubat 2024 tarihlerinde Antalya’da beşinci kez düzenlenecek. 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak Tour of Antalya’da dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya’nın cennet yollarında birbirinden güzel 4 etapta 601,7 km pedal basacak.

Antalya’nın eşsiz doğasıyla birleştiren 4 farklı yarış etabı, bisikletçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Her virajda farklı bir manzara ile karşılaşan bisikletçiler, Antalya'nın ötesinde anlar yaşayarak eşsiz coğrafyayı adeta pedallarının altında hissedecekler.

Etap - Side - Antalya: 137,7 km

Tour of Antalyanın ilk etabında, 8 Şubat Perşembe günü Anadolu’nun en eski yerleşim birimlerinden biri olan Side’den merkeze doğru 137,7 kilometre pedal basılacak. Tour of TOA 2024’ün ilk etap güzergahında Antalya’nın en büyük ilçesi Manavgat da yer alıyor. Eşsiz manzaralar eşliğinde geçecek yarışa, iniş ve çıkışlarla Antalya’nın büyülü doğal güzellikleri eşlik edecek.

Etap - Demre - Antalya: 141,9 km

Tour of Antalya’nın ikinci günü sporcular, Likya medeniyetinin en önemli kentlerinden olan Demre’den start alarak Antalya’ya doğru ilerleyecek. Her sene Noel Baba Kilisesi’nde yapılan etkinlikleriyle ön plana çıkan Demre, turkuaz suyu ve altın kumlarıyla hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir destinasyon olarak yer alıyor. Her yıl 1-7 Aralık tarihleri arasında Demre’de yapılan etkinliklere Hristiyan dünyasından çok insan katılıyor. Aziz Nikolaos’ın doğduğu Patara da, tarihi eserleriyle önemli bir cazibe merkezi olarak kabul ediliyor. Antalya’nın masalsı köşesi Demre’den pedal basacak bisikletçiler, tarih ve doğa ile kucaklaşmaya hazırlanıyor.

Etap - Kemer - Tahtalı: 136,7 km

Antalya’nın Kemer ilçesi merkezinden başlayıp Derince ilçesindeki Tahtalı Dağı’nda sona erecek Tour of Antalya’nın üçüncü gün etabı, Olympos üzerinden Kumluca’ya geçerek Antalya’nın en yeşil bölgelerine uğrayacak. Beydağları’nın en yüksek zirvesi olan Tahtalı’da tırmanışa geçen bisikletçiler, zorlu şekilde mücadele edecek.

Etap - Antalya - Antalya: 185,4 km

Tour of Antalya’nın 185,4 kilometre uzunluğundaki son etabı, Konyaaltı sahilinden başlayarak aynı noktada sonlanacak. Dört günlük yarışın kazananı bu etapta belli olacak. Yarışçılar bu sene ilk kez Antalya sınırlarını aşarak Isparta ve Burdur’un köylerini ziyaret edecek.