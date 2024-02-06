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Spor
AA 06.02.2024 18:59

Dudziak'ın Hatayspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı

Tunuslu futbolcu Jeremy Calvin Dudziak'ın sözleşme imzaladıktan 10 gün sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u alacakları ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

Dudziak'ın Hatayspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı

FIFA'dan elde edilen 31 Ağustos 2023 tarihli belgeye göre, sözleşme imzalamasından 10 gün sonra deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un Tunuslu oyuncusu, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu dönemde alacağı 124 bin euro ödemesini talep etti.

Dudziak'ya ayrıca alacaklarına ek olarak yüzde 5 gecikme faizi ile avukat ve dava masraflarının da Hatayspor tarafından karşılanmasını istedi.

FIFA'nın Dudziak'ı kısmen haklı bularak futbolcuya 45 bin 632 euro (1,5 milyon lira) ödenmesine karar verdiği öğrenildi. Bu ödemenin yapılamaması durumunda ise kulübe transfer yasağının geleceği ifade edildi.

Yıl dönümü paylaşımı

Futbolculuk kariyerine Alman ekibi Hertha Berlin'de sürdüren Dudziak, sosyal medya hesabından depremin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Hatayspor'la anlaştıktan sonra takımla beraber bir hafta geçirdik. Maalesef hepimizi üzen talihsiz felaket yaşandı. Sonrasında kulübümle ve hocamla görüştükten sonra karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Basında çıkan asılsız haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Hiçbir şekilde Hatayspor'dan para talebim olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

3 maçta süre aldı

Dudziak, 26 Ocak 2023 tarihinde imzaladığı sözleşme ile Hatayspor'a transfer olmuştu. Sözleşmeye göre, futbolcuya 5 ay boyunca aylık 24 bin euro olmak üzere toplamda 120 bin euro ile ek olarak 4 bin euro ev ve araba kiralaması için ödeme yapılacaktı.

6 Şubat 2023 tarihindeki deprem nedeniyle lig maçları süresiz olarak ertelenmiş ve Hatayspor'un ligden çekilmişti. Futbolcu, 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ise 3 maçta süre almıştı.

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