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Spor
AA 06.02.2024 20:09

Hatayspor Christian Atsu'yu andı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve diğer kayıpları andı.

Hatayspor Christian Atsu'yu andı

Afette, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'i de kaybeden bordo-beyazlı takım, Atsu'nun evinin olduğu yıkılan Rönesans Rezidans'ın bulunduğu alanda anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, teknik direktör Volkan Demirel, yöneticiler ve oyuncular, alana karanfil bıraktı.

Toksöz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulmayı başaran antrenör Osman Ateş de ailesiyle felaketi yaşadığı yere tekrar dönmenin çok zor olduğunu anlattı.

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