TFF'den Dünya Çocuk Hakları Günü için kutlama mesajı

TFF'den yapılan açıklamada, "Çocuk haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği tarih olan 20 Kasım, 1990'dan bu yana her yıl Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulunun önleyici ve koruyucu çalışmalar yürüterek çocukların esenliği ve güvenliğini sağladığı belirtildi.

"Bu özel günde 'TFF Futbol Oynayan Çocuk ve Gençlerin Hakları' beyannamesini duyuran kurulumuz, 18 yaş altındaki tüm oyuncularımızın güvenli, sağlıklı ve mutlu spor yapması için Sporcu Koruma Destek Hatlarını da hayata geçirdi. Dünyada yaşanan çocuk hakları ihlalleri hepimizi derinden üzmektedir. Her çocuk ve genç, güvende olduğu, fikirlerinin dinlendiği, mutlu ve saygın bir dünyada yaşamayı hak eder. Bu tür çalışmaların, çocuklarımızın yer aldığı diğer tüm kurumlara da örnek olmasını ve ilham kaynağı oluşturmasını temenni ediyoruz. Kurumsal ve bireysel olarak herkesin çocukları koruma sorumluluğu vardır. Türkiye Futbol Federasyonu, 8 yıldır çocuklarımızın daha güvenli spor yapması için kurumsal standartlar tesis ederek ve her düzeyde farkındalık yaratarak yoğun bir şekilde çalışmaktadır."

Sporcu koruma destek hatlarının hayata geçmesiyle spor kültürünün tesisi için önemli bir adım atıldığının vurgulandı.

"Futbol Oynayan Çocuk ve Gençlerimizin Hakları beyanımız ve Sporcu Koruma Destek Hatlarımızın devreye girmesiyle risk kültüründen uzak, oyuncu odaklı spor kültürünün tesisi için önemli bir adım atmış olduk. TFF olarak sadece kendi genç ve çocuklarımızın değil, tüm çocukların mutlulukla yaşayabildiği ve korunduğu bir dünya diliyoruz. Dünya Çocuk Hakları Gününüz Kutlu Olsun!"