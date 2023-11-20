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Spor
AA 20.11.2023 16:00

Ayşe Çebi Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’nde piste çıkacak

Karting sporcusu Ayşe Çebi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi organizasyonunda yarışacak.

Ayşe Çebi Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’nde piste çıkacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 15 yaşındaki Ayşe, 21-22 Kasım tarihlerinde başkent Abu Dabi’de yapılacak organizasyonda yarışacak tek Türk sporcu olacak.

Ayşe, kadınların ulusal ve uluslararası karting yarışlarına katılımını artırmayı amaçlayan bu yeni seride 21 ülkeden, 36 sporcunun yer aldığı OK-N büyükler kategorisinde mücadele edecek.

2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı uluslararası organizasyonda yarışan Ayşe, 25-26 Kasım tarihlerinde ise 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın TOSFED Körfez Yarış Pisti'ndeki son ayağına katılacak.

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