Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu sivil vatandaşlarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.