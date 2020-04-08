Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF, TBF ve kulüplerden taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde şehit olan 5 sivil vatandaşımız için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu sivil vatandaşlarımızın şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.
Son Haberler
- 20:16
- 20:14
- 20:11
- 19:48
- 19:25
Sıradaki Haber
İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz