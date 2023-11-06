Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 06.11.2023 15:30

TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlediği TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri başladı.

TFF Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Alanya'da başladı
[Fotograf: AA]

Daha önce düzenlenen 13 etapta birincilik elde eden Manavgat 07 Spor Kulübü, Aziziye Spor, Gevaşspor, Arsuz Gözcüler Spor, Karataş Belediyespor, Kocaeli Spor, Sakin Şehir Seferihisar Spor, Ercişspor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Gümüldürspor, 19 Mayıs Spor, TÜRŞAD, City Line Alanya Belediye Spor takımlarının yer aldığı finallerin ilk maçları, Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılıyor.

Günün ilk maçında Alanya ekibi City Line Alanya Belediye Spor, Hatay ekibi Arsuz Gözcüler Spor'u 7-0 mağlup etti.

Süper finallerde, 4 grupta tek devre lig usulü şeklinde 8 Kasım Çarşamba gününe kadar oynanacak maçların ardından, 10 Kasım Cuma günü çeyrek final, 11 Kasım Cumartesi günü ise yarı final karşılaşmaları yapılacak.

Organizasyon 12 Kasım Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

ETİKETLER
TFF
Sıradaki Haber
VakıfBank Başantrenörü Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Malatya'da terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya operasyon
17:04
Güneydoğu'dan 1,15 milyar dolarlık ihracat
16:52
81 yaşında omuz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu
16:50
Fransa, X'in, yasa dışı ve şiddet içerikli paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesi oldu
16:47
Ürdün: Filistinlileri tehcir etme girişimini savaş ilanı olarak değerlendireceğiz
16:48
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 31. gününde devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 31. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Kavşağa hızlı giren iki motosiklet ve ters yönden gelen bisikletin çarpıştığı anlar kamerada
Kavşağa hızlı giren iki motosiklet ve ters yönden gelen bisikletin çarpıştığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ