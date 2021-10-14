Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. haftada oynanacak maçları şu hakemler yönetecek:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü: Ramazan Keleş

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor: Onur Özütoprak

16.00 Altaş Denizlispor-Balıkesirspor: Cihan Aydın

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu: Turgut Doman

16.00 Manisa-Adanaspor: Çağdaş Altay

19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Bülent Birincioğlu

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy