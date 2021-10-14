Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum FK yardımcı antrenörü koronavirüse yenildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele Çorum FK'nın yardımcı antrenörü Bülent Üstüner, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 3 hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan Üstüner, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Üstüner, yaklaşık 3 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Üstüner'in cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Mamak Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Üstüner, daha önce Körfezspor, Körfez FK, Pendikspor ve Fethiyespor kulüplerinde de görev yapmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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