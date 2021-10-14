Yaklaşık 3 hafta önce Covid-19 testi pozitif çıkan Üstüner, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Üstüner, yaklaşık 3 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Üstüner'in cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Mamak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üstüner, daha önce Körfezspor, Körfez FK, Pendikspor ve Fethiyespor kulüplerinde de görev yapmıştı.