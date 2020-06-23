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TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma:
20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi:
17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
Etiketler: TFF 1. Lig haftanın hakemleriSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:52
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