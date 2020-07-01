Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
4 Temmuz Cumartesi
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor: Mert Güzenge
20.00 Bursaspor-Altınordu: Koray Gençerler
5 Temmuz Pazar:
17.30 Hatayspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Altay: Ümit Öztürk
6 Temmuz Pazartesi:
17.30 Fatih Karagümrük-Boluspor: Erkan Özdamar
20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
Etiketler: TFF 1. LigSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 14:53
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