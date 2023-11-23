Tesadüfen tanıştığı cimnastik sporunda dünya ikincisi oldu

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde cimnastik antrenörü olarak görev yapan Berat Demir, 2015 yılında sporcularına malzeme almak için Ada Kanat'ın babasına ait olan mağazada Ada ile tanıştı.

Bu tanışmada Ada'nın bacak açma, köprü yapma gibi hareketler yaptığını gören antrenör Demir, Ada'nın babasıyla görüşüp sporcunun cimnastik sporuna yönlendirilmesini sağladı.

Küçük yaştan itibaren antrenör Berat Demir ile çalışan Ada Kanat, bugüne kadar birçok başarılara imza attı.

Ada Kanat, en son İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Tuba Bade Şahin ile birlikte genç kadınlar senkron finalinde 44.030 puanla dünya ikincisi oldu.

[Fotoğraf: AA]

"Bütün emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum"

Milli sporcu Ada Kanat, 8 yıldır cimnastikle uğraştığını söyledi. Kanat, küçüklüğünde de çok hareketli bir çocuk olduğunu anlattı.

"Ben dükkandayken hocamız geldi. Bacak açarak değişik hareketler yapıyordum, hocam beni keşfetti. Oradan da bu yola başladık. O an aklımda yoktu ama gerçekten gittikçe yıllar içerisinde çok ısındım. Bu spora devam etmek istedim."

Kanat, şampiyona sürecinin zorlu geçtiğini, uzun süredir bu şampiyonaya çalıştıklarını söyledi.

"Uzun saatler uğraştık, yarışmaya gittik ve bütün emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Bütün antrenmanda yaptığım hareketleri yaptım. Çalışmalarımı orada da gösterdim ve dünya ikinciliği geldi."

Kanat, haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurguladı.

"Spora küçük yaşta başlıyorsunuz ama hareketler de yaş grubuna göre değişiyor. Zorlaşıyor, kolaylaşıyor. Ben hareketlerimi olabildiğince zorlaştırmaya çalışıyorum ki büyüklerle yarıştığımda çok fazla zorlanmayayım. Antrenmanlarımı ona göre yapıyorum. Hareketlerin zorlukları değişiyor. Büyüklerle yarışabilecek kadar zorlukta hareketler çıkartıp yarışmaya çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kanat, Dünya ikincisi olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Bundan sonraki hedefim 2024 yılında, Nisan ayı diye tahmin ediyoruz bir Avrupa şampiyonası var. O Avrupa Şampiyonası'nda da bir derece, madalya almayı düşünüyoruz. Ondan sonra da 2028 yılında olimpiyatlar var, inşallah olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyatlarda da bayrağımızı dalgalandırıp bir madalya, derece almaya bekliyoruz."

Berat Demir çalışmalardan memnun

Antrenör Berat Demir de 2016 yılından beri milli takım antrenörlüğü yaptığı dile getirdi.

Kendisinin cimnastikte milli sporcu olamadığı ve bunun da içinde bir yara olarak kaldığını anlatan Demir, uzun yıllar boyunca kendisini geliştirdiğini, yurt için ve yurt dışında incelemeler yaptığını ve bunun sonucunda milli sporcular yetiştirdiğini aktardı.

Demir, normalde Ada ile Tuba Bade'nin 13-14 yaş kategorisinde yarıştıklarını ancak bu yıl ilk kez yapılan uygulamayla 13-14 yaş kategorisinde final yapanların gençler kategorisinde yarıştırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Demir, Ada Kanat'ın Çankırı'da, Tuba Bade Şahin'in de Samsun'da yaşadığını ve bu ikilinin sadece milli takım kamplarında bir araya geldiğini anlattı.

"Milli takım kampımız maksimum 10 veya 15 gün oluyor. Orada hem ferdi olarak çalışıyor hem de senkron çalışıyoruz. İngiltere'de biz genelde antrenman saatlerimiz bittiği zaman özellikle senkronu çalıştık. Çünkü millet artık otellere giderken biz oturduk, devamlı aynı seri üzerinde çalıştık, hatalarımızı gördük. Orada biraz etkisi oldu, daha da kaynaştılar. Zaten 2 yıldır beraber mücadele ediyorlar. Geçen sene İtalya'da da senkronizede ikinci olmuşlardı. Kampına göre değişir, bu yıl 20 gün beraber oldular. Çünkü uluslararası olarak sadece dünya şampiyonasına katıldık. Normalde uluslararası 3-4 tane yarışmaya giderdik. Kamplarımızı ona göre olurdu. Bu yıl biraz kısıtlı oldu. Sadece dünya şampiyonasında bulunduk."