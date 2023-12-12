Teniste Türkiye klasman birincisi Zonguldak'tan çıktı

Yıl içinde oyuncuların Ulusal ve Uluslararası tenis şampiyonalarında elde ettikleri derecelere göre kazandıkları puanların belirleyici olduğu klasman sıralamasında Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün alt yapısından yetişen lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban; 540 Uluslararası puan ve 2211 Ulusal puan toplamı olan 2751 toplam puan ile 35+ Tek Erkekler Türkiye klasman sıralamasında birinci sırada yer aldı. Özkan Karaçoban'ın ilk sırayı aldığı 35+ Tek erkekler Türkiye klasman sıralamasında 2.lik de Ankara'dan Melih Gerçeker 2574 puanla,3.lük sırasında da İzmir'den Barış Mert 2404 puanla yer aldı.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Başkanı Çetin Özçep, lisanslı oyuncuları Özkan Karaçoban'ın Türkiye Klasman sıralamasında birinci olarak yer almasının, sıralamanın en tepesinde lisanslı tenisçilerinin ve Zonguldak şehrinin yer almasının 72 yıldır Zonguldak kentinde sürdürülen tenis faaliyetlerinin lokomotifi olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünü çok gururlandırdığını söyledi.

Başkan Özçep; Ereğli Kömürleri İşletmesinin (TTK) Müessese Müdürü olan O.Zeki Yerdelen ve Maden emekçisi 6 arkadaşı tarafından 1951 yılında büyük emeklerle inşa edilen tesiste kurulan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 72 yıllık tarihi boyunca Zonguldak kentinin parlak yüzü olmaya devam ettiğini, kulübün bu tarihi tesisi sürekli geliştirdiğini, bakım ve onarımlarla çağdaş standartlara ulaştırdığını ve bu tesiste alt yapıdan yetiştirdikleri birçok tenisçinin büyük başarılara imza attığını, oyuncuları Özkan Karaçoban'ında bu başarıların son örneği olduğunu belirterek oyuncularını ve emeği geçen tüm kulüp mensuplarını kutladı.