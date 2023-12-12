Beşiktaş için Malang Sarr iddiası

Ara transfer dönemi yaklaşırken dış basından iddialar gelmeye devam ediyor. Fransız medyası, Beşiktaş’ın Malang Sarr ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde, siyah beyazlılar Sarr’ı kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon da Monaco’da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki stoper, sezon başında Londra ekibine geri dönmüştü.

Semih ve Demir Ege formayı alıyor

Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz’a forma şansı vermeye hazırlanıyor. 2 genç ismin sezonun geri kalanında daha fazla süre alacak.

Beşiktaş yönetimi, Demir Ege ve Semih ikilisinden uzun yıllar faydalanmak istiyor. Özellikle Futbol Direktörü Samet Aybaba’nın bu isimlerle görüşme yaptığı ve 2 oyuncuya da moral verdi.