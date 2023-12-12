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Spor
AA 12.12.2023 17:28

Tuncay Şanlı hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasına ilişkin, "Bütün paydaşların suçu var. Umarım bu yaptırımlar daha şiddetli olur." dedi.

Tuncay Şanlı hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
[Fotograf: AA]

Şanlı, Rüstemler Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

"Futbol konuşamıyoruz maalesef. Daha önce de dile getirmiştim, hep hakem konuşuyoruz, hakem üzerinden yorumluyoruz ama kendimizi suçlamıyoruz, yetkililer kendini suçlamıyor." diye konuşan Şanlı, şunları kaydetti:

"Futbol konuşmanın bir anlamı da yok. Ciddi anlamda rezil olduk, hiç yakışmadı. Bizler nasıl hata yapabiliyorsak teknik adamlar, oyuncular olarak. Hakem de insan, o da hata yapabilir. Bütün paydaşların suçu var. Umarım bu yaptırımlar daha şiddetli olur. Kınıyoruz ama her zaman kınadığımız gibi sonuç elde edemiyoruz maalesef sadece konuşuyoruz. İcraata geçmiyoruz umarım bu sefer icraata geçilir."

Öte yandan, Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sakaryasporlu futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Yeşil-siyahlılar, 13 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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