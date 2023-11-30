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Spor
AA 30.11.2023 12:10

Tekvando Grand Prix Finali İngiltere'de yapılacak

Tekvando ve para tekvando branşlarında grand prix final müsabakaları, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenecek.

Tekvando Grand Prix Finali İngiltere'de yapılacak

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda her sıklette en iyi 16 sporcu mücadele edecek.

Grand prix finalinde yarın para tekvando, 2-3 Aralık'ta ise tekvando müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi, İngiltere'de 7'şer tekvandocu ve para tekvandocu temsil edecek. Grand prix final müsabakaları, Paris 2024 için olimpik sıralamaya son kota puanı veren organizasyon olacak.

Manchester'da tatamiye çıkacak milli sporcular şöyle:

Tekvando

Kadınlar: Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş Aydın (+67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+67 kilo)

Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)

Para tekvando (K44)

Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Gamze Gürdal (57 kilo), Seçil Er (65 kilo)

Erkekler: Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Mehmet Sami Saraç (+80 kilo)

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