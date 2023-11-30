Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.11.2023 12:00

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta 1 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.

Basketbolda haftanın programı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şu şekilde:

1 Aralık Cuma:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

3 Aralık Pazar:

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)

18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Dünya Modern Pentatlon Kupası ikinci etabı da Türkiye'de yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzla mücadele için hazır
12:31
Bakan Bolat: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur
12:23
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
12:19
İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 5,4 arttı
12:18
Ortaokullarda "yapay zeka uygulamaları" dersinin müfredatı hazır
12:13
Yalova'da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
FOTO FOKUS
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ