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Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
Teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti, elhamdülillahi rabbil alemin. Şu an itibarıyla Covid-19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. 'İyiyim' desem yalan olur, 'kötüyüm' desem inancıma dokunur. Ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler, dua ederim. Allah (c.c) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın." ifadelerini kullandı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 18:30
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