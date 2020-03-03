Geçen yılki başarısını sürdüren İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezonun 24'üncü haftasını da lider kapatmıştı.

Medipol Başakşehir'de teknik adam değişti ama istikrar değişmedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup eden turuncu lacivertliler, 49 puanla 1 maçı eksik Trabzonspor'un önünde liderliğe yükselirken, geçtiğimiz sezon ki başarısını tekrarladı.

2018-2019 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 24. haftayı 54 puanla zirvede kapatan İstanbul temsilcisi, bu sezon Okan Buruk yönetiminde de aynı başarıya ulaştı.

Medipol Başakşehir, bu sezon kabuk değiştiren kadrosu ile 24 hafta sonunda zirvede yer aldı.

Geçen sezon 24 haftada 38 gol atıp kalesinde 11 gol gören turuncu lacivertliler, bu sezon daha ofansif bir görünüme ulaştı ve 46 gol kaydetti. Kalesinde ise 24 gol gördü.

2014 yılında kurulan Medipol Başakeşhir, kulüp tarihinin en büyük başarısını ise bu sezon yaşıyor.

Son yıllarda ligde zirve mücadelesi içinde yer alan İstanbul ekibi, uzun aradan sonra Avrupa'da Mart ayını gören temsilcimiz oldu.

Medipol Başakşehir'de Edin Visca da üst düzey performansını sürdürüyor.

Bosna Hersekli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'de 336 maçta 94 gol ve 95 asiste imza attı.