Galatasaray, Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının daha erken bir saatte oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Sarı kırmızılıların, olumsuz kış şartları nedeniyle maçın saat 16.00’ya alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yayıncı kuruluş ve olası saat değişikliğinden etkilenecek kulüplerle yapacağı görüşmelerin ardından kararını açıklayacağı kaydedildi.

Lemina seferberliği

Bu arada Galatasaray’da, Mario Lemina seferberliği yaşanıyor.

Sağlık ekibi, BtcTurk Yeni Malatayaspor mücadelesinde sakatlanan Gabonlu oyuncuyu, Demir Grup Sivasspor mücadelesine yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giymeyen Lemina için günde 4 saatlik özel bir tedavi programı uygulandığı öğrenildi.

Gabonlu oyuncunun birkaç gün içerisinde takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Saracchi için özel program

Devre arasında Leipzig’den kiralanan Marcello Saracchi için de atletik ve performans antrenörü Alberto Bartali’nin özel bir program hazırladığı belirtildi.

Maç eksiğinden dolayı ligin ikinci yarısının başında sakatlık yaşayan Uruguaylı sol bekin, kondisyon kazanması ve güçlenmesi için hafta boyunca farklı çalışmalar yapacağı kaydedildi.