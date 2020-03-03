Emre Akbaba, sahalara fırtına gibi döndü. 28 yaşındaki futbolcu, nadir görülen bir başarıya imza atarak, uzun süren sakatlıklardan sonra çıktığı maçlarda taraftarlardan tam not aldı.

Sakatlıklardan yana başı dertte olan başarılı orta saha oyuncusu, ligde geçen sezon 15, bu sezon da 17 maçta forma giyemedi.

Gurbetçi futbolcu, Türkiye Kupası’nda deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla 8 ay 4 gün sonra sahalara döndü.

1-1 sona eren maçta sarı kırmızılıların tek golü, sahaya kaptan olarak çıkan Emre’den geldi. Milli futbolcu, 4 gün sonra ligde İstanbul’daki Denizlispor maçına da on birde başladı.

Taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Emre Akbaba, 2-1 kazandıkları karşılaşmada takımının ilk golünü attı.

28 yaşındaki futbolcu, 1 hafta sonra deplasmanda 3-0 kazandıkları Konyaspor maçını da boş geçmedi.

Emre böylece uzun süren bir sakatlıktan sonra 12 gün içinde çıktığı 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray ayrıca, bu sezon Emre Akbaba’nın forma giydiği son 7 lig maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı.