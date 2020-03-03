Süper Lig’de gol krallığı yarışı, yabancı futbolcular arasında geçiyor. Bu sezon fileleri havalandıran gollerin büyük çoğunluğu, farklı ülke vatandaşlarından geldi.

Gol krallığı mücadelesinin ilk 17 sırasında Türk oyunculardan sadece Burak Yılmaz var.

Tecrübeli futbolcu, 10 golle Süper Lig’in en skorer 7. ismi. Krallık yarışında 19 golle Trabzonsporlu Sörloth ilk sırada yer alıyor.

Norveçli futbolcuyu 16 golle Aytemiz Alanyaspor’un Senegalli forveti Papiss Cisse takip ediyor.

13’er gollü Fenerbahçeli Vedat Muriç ve Antalyasporlu Adis Jahoviç de Süper Lig’in en skorer oyuncusu olmak için çabalıyor.

Bogdan Stancu 12, Yatabare de 11 golle krallık yarışının ilk basamaklarında tutunmaya çalışıyor.

10 gollü Burak Yılmaz’dan sonra en skorer Türk futbolcular ise 6 gol atan Serdar Gürler, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Adem Büyük olarak sıralanıyor.