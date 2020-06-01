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Tekerlekli sandalye tenisine maddi destek
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve 4 grand slam turnuvası (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon Açık ve Amerika Açık) koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan tekerlekli sandalye tenisine 300 bin dolar bağışladı.
ITF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yardımdan maddi zorluk çeken tekerlekli sandalyeli tenisçilerin ve ulusal federasyonların faydalanacağı duyuruldu.
Açıklamada, mart ayından beri 88 ITF onaylı tekerlekli sandalye etkinliğinin iptal edildiği veya ertelendiği hatırlatıldı.
Etiketler: Uluslararası Tenis Federasyonu Avustralya Açık Fransa Açık Wimbledon Açık Amerika Açık koronavirüs salgını Tekerlekli sandalye tenisine maddi destekSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 23:50
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