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CSKA Moskova Mike James'in sözleşmesini uzattı
Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcusu Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mike James'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan formasıyla 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olan ABD'li oyun kurucu, Rus ekibine geçen yıl katılmıştı.
Etiketler: CSKA Moskova Mike JamesSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 21:03
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