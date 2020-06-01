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TOFAŞ'ta başantrenör Orhun Ene'nin sözleşmesi uzatıldı
[Fotoğraf: DHA]
TOFAŞ Spor Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Orhun Ene ile sözleşme uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını tedbirleri gereği Türkiye liglerinde ve Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasının ardından TOFAŞ Spor Kulübünde yeni dönem hazırlıkları başladı.
2020-2021 sezonu yapılanması kapsamında mavi-yeşilliler ilk olarak 5 yıllık kontratı sona eren A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardı.
Bursa ekibinin Orhun Ene ile olan istikrarlı birlikteliği kulüp planlamaları doğrultusunda 6. sezonda da devam edecek.
Etiketler: TOFAŞ Spor Kulübü başantrenör Orhun EneSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 19:26
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