Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'tan 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' önerisi
Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.
Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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