Haber Giriş: Kaynak: AA
Karatede sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabilecek
Türkiye Karate Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle sadece bireysel ve kata branşlarında çalışma yapılabileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 1 Haziran 2020 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyete geçecek branşlar ve alınacak tedbirlerle ilgili bir genelge yayımladığı anımsatıldı.
Açıklamada, bakanlığın konuyla ilgili tüm federasyonlara resmi yazı gönderdiği belirtilerek, "Söz konusu yazıda Covid-19 tedbirleri kapsamında, karate branşında sadece bireysel ve kata çalışmalarının yapılabileceği bilgisi yer aldı." denildi.
Etiketler: Türkiye Karate Federasyonu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 18:12
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