Koronavirüs önlemleri nedeniyle 20 Mart’ta ara verilen at yarışlarında ilk start 10 Haziran tarihinde tekrar verilecek. Türkiye Jokey Kulübü’nden yapılan açıklamada yarış sezonun geride kalan koşu programlarının revize edildiği açıklandı.

Yarış programının revize edilmesi ile birlikte 1927 yılından bu yana aralıksız olarak koşulan Gazi Koşusu’nun yeni tarihi de belli oldu. Açıklanan programa göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına bu yıl 94. kez koşulacak olan Gazi Koşusu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koşulacağı açıklandı.

3 yaşındaki İngiliz atlarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri Gazi Koşusu’nun geçtiğimiz yıl “The Last Romance” isimli at jokeyi Ahmet Çelik ile kazanma başarısı gösterdi.

TJK'nın planladığı yarış takvimi

10 Haziran 2020 itibarı ile 428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programı onaylandı. Yarış programında bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu.