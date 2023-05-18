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Spor
AA 18.05.2023 18:00

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda şampiyon Fenerbahçe

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 59-53 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda şampiyon Fenerbahçe
[Fotograf: AA]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği ligin final maçında Fenerbahçe Göksel Çelik ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Dün İzmir ekibinin 1-1'e taşıdığı serinin son maçında 1. periyodu 17-4 önde tamamlayan sarı lacivertli takım, 2. çeyrekte de baskılı oyununu sürdürerek soyunma odasına 37-16 üstün gitti. Üçüncü periyodu 48-37 önde geçen Fenerbahçe, son periyotta kontrollü oyununu sürdürerek müsabakayı 59-53 kazandı.

Seriyi 2-1 yaparak 2022-2023 sezonu şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'ye kupa ile madalyalarını Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel verdi.

İkinci olan İzmir ekibine ise madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç takdim etti.

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