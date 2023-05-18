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Spor
AA 18.05.2023 17:55

Bolu Mengen'de "Gençlik Koşusu" düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Liseler Arası Gençlik Koşusu" düzenlendi.

Bolu Mengen'de "Gençlik Koşusu" düzenlendi
[Fotograf: AA]

İlçe stadında düzenlenen koşunun startını veren Mengen Kaymakam Vekili Cengiz Ayhan, katılımcılara ve sporculara başarılar diledi.

Mengen Ahmet Kahraman Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mengen Anadolu İmam hatip Lisesinden öğrencilerinin katıldığı müsabakalarda kızlar ve erkekler arası 400 metre koşusu yapıldı.

Yarışı, kızlarda Merve Çamurcuk kazanırken, Derya Satıcı ikinci, Sinem Şentürk üçüncü oldu.

Bolu Mengen'de "Gençlik Koşusu" düzenlendi

Erkeklerde Beytullah Çömez birinci, Ozan Akan ikinci, Hasan Arda Elevli de üçüncülüğü elde etti.

Programa, Belediye Başkanı Turhan Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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Bolu 19 Mayıs
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