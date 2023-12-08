Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu Şerife Arıkan mücadelesiyle takdir topluyor

Doğuştan engelli Şerife Arıkan, azmi ve çalışkanlığıyla takımda takdir topluyor. Şerife Arıkan, Samsun BESK'e Adana'dan transfer olduğunu söyledi.

Hedefinin takımını birinci lige taşımak olduğunu vurgulayan Arıkan, "Hedefimiz birinci lige çıkmak, seneye de Allah izin verirse Süper Lig'e. Bunun için çok çalışmak daha çok çalışmak gerekiyor." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Basketbola 12 yıl önce ilkokul öğretmeninin antrenör ablası sayesinde başladığını dile getiren Arıkan, ailesinin de kendisine destek verdiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Arıkan, Samsun'a 3 yıl önce transfer olduğunu, takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını anlattı.

"Ben onları erkek olarak görmüyorum. Onlar da beni bayan gibi görmüyorlar. Tamam onlar benden daha güçlü, bayanlardan daha güçlüler ama onların gücüne yetişmek için onlarla her gün aynı saatte antrenmana girip aynı saatte bırakıyorum, onlarla eşit olabilmek için. Ben onlarla 12 saat yolculuk yapıyorum. Tek bayan, onların yanındayım. Onlar benim kardeşim. Antrenörüm olsun diğer yöneticilerimiz olsun benim burada tek bayan olmamdan değil, benim tek başıma ayakta olmamdan dolayı yanımdalar. Onu biliyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Arıkan, basketbol ile hayatının değiştiğini vurguladı.

"Ben engelli değilim. Sadece koşamıyorum basamak inemiyorum. Sadece iki şey. Engelli denildiği zaman biraz üzücü bir şey oluyor ama ben engelli değilim. Ben basketbol oynayabiliyorsam, araba sürüp hem topu sürebiliyorsam, arkadaşımın söylediğini dinleyebiliyorsam ben engelli değilim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Arıkan, antrenman saatlerinin takım arkadaşlarıyla aynı olduğunu bir kadın olarak kendine güvendiğini belirtti.

"Bayanlar erkeklere karşı güçsüzmüş gibi duruyor ama güçsüz değil. Ben onlarla eş değerde görüyorum kendimi. Tamam onlar biraz daha yüksek şut atabiliyor evet onu yapamıyorum ama bloğumla o sayıların çoğu benimdir."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Bizim takımın en önemli parçası"

Samsun BESK antrenörü Edip Karakuş da Şerife Arıkan'la 3 yıldır birlikte çalıştığını, Arıkan'ın çalışkan ve azimli bir sporcu olduğunu söyledi.

"Şerife Hanım'ın azmi ve mücadelesi takdire değer. Yeri geliyor yere düşüyor pes etmiyor. Sayı atabiliyor. Bu işi sadece erkekler değil böyle bayanlar da yapıyor. Hatta bizim takımın en önemli parçası. O olmadan ilk 5'i zor çıkarıyoruz. Bizde bir puanlama var. Bu puanlamada Şerife'nin yeri çok farklı."

Karakuş, Şerife Arıkan'ın daha önce bulunduğu takımları bir üst lige çıkardığını kendilerinin de 3. ligden 2. lige çıkmalarında önemli rol oynadığını ifade ederek hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu sözlerine ekledi.