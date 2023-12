Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak 2024 hazırlıklarını sürdürüyor

Motosiklet kullanmaya 4 yaşında başlayan 23 yaşındaki Asrın Rodi Pak, Avrupa'nın önemli motosiklet organizasyonlarından Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan ilk ve tek Türk sporcu olarak Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Pitlane Endurance-JP3 takımı ile SuperStock sınıfında 2022 sezonunu genel klasmanda dördüncülükle kapatan milli motosikletçi, bu sene ise şampiyonaya aynı kategoride, Slider Endurance takımıyla katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Fransa'daki Le Mans Pisti'ndeki sezonun ilk yarışında ve Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ikinci yarışında altıncı olmayı başaran Slider Endurance, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'ndeki sezonun son yarışını ise tamamlayamadı.

Böylece Pak'ın takımı, 36 takım arasında sezonu genel klasmanda 10'uncu, kendi kategorisinde ise 6'ncı sırada tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Hazırlıklarına ara vermeden başlayan milli motosikletçi, 1300 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde antrenmanlar yapıyor.

Yeni sezonda yer alacağı takımı henüz belirlemeyen Pak, bir yandan da takımlarla görüşmelere devam ediyor.

"Şimdi sıkı çalışmanın vakti"

Asrın Rodi Pak, 2023 sezonunda daha iyi bir derece yapmayı beklerken bütçe ve benzeri sıkıntılar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Pak, moralini bozmadığını aktardı. Pak, takımlarla görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.

"Her zaman kazanmak da motivasyon açısından çok iyi bir şey değil. Bu sefer gevşiyorsunuz. Şimdi her zamankinden daha sıkı çalışma vakti benim için. Yeni sezon nisan ayında Le Mans'ta başlayacak. Her zamanki gibi hedefimiz podyumda olmak. Bizim 24 saat yarışlarından gerçekten kolay bir şey değil. Siz çok iyi olacaksınız, takım arkadaşlarınız çok iyi olacak, motosiklet dayanacak, takımdaki teknik ekip bunu götürebilecek. Gerçekten kolay bir şey değil podyuma çıkabilmek. Bizim bir yarışımız, kısa yarışların bir sezon yarışması gibi. Dolayısıyla bir tane elde ettiğimiz podyum, sezon sonunda aldığımız ödüle bedel bizim için. Hedefimiz yine Dünya Şampiyonası'nda ilk üçe girebilmek. Ülkemizi orada güzelce temsil edebilmek. Tabii ki yabancı takımlarla yarışıyorum ama sonuçta ben de Türk bayrağıyla yarışıyorum. Podyuma çıktığım zaman orada Türk bayrağını dalgalandırıyoruz. Dolayısıyla hedef her zamanki gibi bu."