Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak 2024 hazırlıklarını sürdürüyor

Motosiklet kullanmaya 4 yaşında başlayan 23 yaşındaki Asrın Rodi Pak, Avrupa'nın önemli motosiklet organizasyonlarından Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan ilk ve tek Türk sporcu olarak Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.
Pitlane Endurance-JP3 takımı ile SuperStock sınıfında 2022 sezonunu genel klasmanda dördüncülükle kapatan milli motosikletçi, bu sene ise şampiyonaya aynı kategoride, Slider Endurance takımıyla katıldı.
Fransa'daki Le Mans Pisti'ndeki sezonun ilk yarışında ve Belçika'daki Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ikinci yarışında altıncı olmayı başaran Slider Endurance, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'ndeki sezonun son yarışını ise tamamlayamadı.
Böylece Pak'ın takımı, 36 takım arasında sezonu genel klasmanda 10'uncu, kendi kategorisinde ise 6'ncı sırada tamamladı.
Hazırlıklarına ara vermeden başlayan milli motosikletçi, 1300 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde antrenmanlar yapıyor.
Yeni sezonda yer alacağı takımı henüz belirlemeyen Pak, bir yandan da takımlarla görüşmelere devam ediyor.
"Şimdi sıkı çalışmanın vakti"
Asrın Rodi Pak, 2023 sezonunda daha iyi bir derece yapmayı beklerken bütçe ve benzeri sıkıntılar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.
Pak, moralini bozmadığını aktardı. Pak, takımlarla görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.