Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Çağdaş Bodrumspor-Reeder Samsunspor (Menteşe)

9 Aralık Cumartesi:

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet)

18.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

10 Aralık Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

11 Aralık Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)

19.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

10 Aralık Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-BOTAŞ (Kepez Turgut Özal)

15.30 İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

9 Aralık Cumartesi:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Çayırova)

18.15 Esenler Erokspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Şehit Mustafa Özel)

10 Aralık Pazar:

14.00 Kapaklıspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.45 Konyaspor-Sigortam.Net (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Edip Buran)

11 Aralık Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Pizza Lazza Haremspor (TOBB ETÜ)