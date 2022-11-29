TBMM'de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği iş birliğiyle "Sağlık ve Çevre İçin Bisiklet" sloganıyla "TBMM’de Bisikletli Günler" programı düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "herkes için spor" felsefesiyle hareket ettiklerini belirtti.

"Sporu fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık unsuru olarak görüyoruz. O yüzden ülkemizin tüm fertlerinin spora erişimini çok değerli buluyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık."

Bisikletin insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaptıkları hizmetlere değindi.

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, bisiklet sporunda kısa bir süre içerisinde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi.

"Bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çabalarımız devam edecek. Meclis'te bisikletlerin kullanılması bizim için büyük heyecan vesilesidir. Bakanlık olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız. Gazi Meclisimiz de sporda büyük bir ilgi duyuyor. Parlamentomuzun spor ile ilgili her türlü talep ve açılımının yanındayız. 'Herkes için spor' sloganıyla bisikletin yaygınlaşması için çaba harcayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan da "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bisikletle mücadele edemedi. Dünyanın kalkınmış ülkelerinde hemen hemen her mahalle ve evde bisiklet bulunduğunu görüyoruz. TBMM'deki bu faaliyetin bütün milletimize mal olacak bir heyecan oluşturacağından endişe duymuyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ise bisikletlerin yoğun bir şekilde çalışan milletvekillerine kolaylık sağlayacağını, bisikletlerle milletvekillerin yoklamaya yetişebileceğini, basın mensuplarının da bu imkandan faydalanabileceğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, vatandaşları bisiklet kullanmaya davet etti.

Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Metin Cengiz de bisikleti toplumun her kesimine ulaştırmak ve kullanımını özendirmek istediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali ise milletvekillerinin talepleri üzerine projeyi hayata geçirdiklerini, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Programda TBMM Başkanvekili Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na çiçek ve hediye taktim etti.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve milletvekilleri bisiklete binerek, tur attı.

[Fotoğraf: AA]