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Spor
TRT SPOR, AA 26.08.2023 18:43

TBF'den Wilbekin ve Larkin'e ceza

TBF Disiplin Kurulu, Larkin ve Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.

TBF'den Wilbekin ve Larkin'e ceza
[Fotograf: TRT SPOR]

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda alınan kararlara göre,  Anadolu Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin de 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle 5 müsabakadan men edildi ve 90 bin tl para cezası ile cezalandırıldı.

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