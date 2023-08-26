Rizespor Trabzon'da üç golle kazandı

Trabzonspor ile Rizespor, Papara Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor'un. Yeşil mavililer deplasmanda Trabzonspor'u üç golle geçti.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Mocsi ile 43. ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.

Trabzonspor'un gollerini ise 58. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83. dakikada Enis Destan attı.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında da istediği sonucu alamadı. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Nenad Bjelica yönetimindeki bordo mavililer 3 puanda kaldı.

Ligde geride kalan 2 haftada hanesine sadece bir puan yazdırabilen Rizespor sahadan üç puanla ayrıldı. Süper Lig'de ilk galibiyetini elde eden İlhan Palut yönetiminde Rizespor, 4 puana yükseldi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 20. dakikada deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti. 0-1

32. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahasına ortasına penaltı noktasında Umut Bozuk'un vurdu. Savunmadan seken topa Bakasetas, altıpas içerisinde kafa vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

35. dakikada Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Zeqiri'nin gelişine vurduğu şutta, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

41. dakikada kazanılan faul atışında Enis Bardhi'nin dokunuşunda Bakasetas'ın yaklaşık 25 metreden bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu çelmeyi başardı.

GOL - 43. dakikada Çaykur Rizespor'un 2. golü geldi. Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser'e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu. 0-2

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fountas, dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.

GOL - 58. dakikada Sauer'in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas'ın sert şutunda top filelere gitti. 1-2

64. dakikada Sauer'in ara pasında, Olawoyin'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu ayakları ile uzaklaştırdı.

GOL - 66. dakikada Pinchi'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser'in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti. 1-3

77. dakikada Mithat Pala'nın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden pasında, toplu buıluşan Zeqiri, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

GOL - 83. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-3

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Kourbelis (Dk. 86 Göktan Gürpüz), Visca (Dk. 70 Abdülkadir Ömür), Bardhi, Bakasetas, Teklic (Dk. 46 Fountas), Umut Bozok (Dk. 70 Enis Destan).

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emir Han Topçu, Mocsi, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Olawoyin, Benhur Keser, Varesanovic (Dk. 60 Pinchi), Zeqiri (Dk. 89 Anıl Yaşar), Gustavo (Dk. 84 Diouf).

Goller: Dk. 20 Mocsi, Dk. 43 ve 66 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 58 Bakasetas (penaltıdan), Dk. 83 Enis Destan (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Larsen (Trabzonspor), Dk. 38 Mithat Pala Dk. 90+9 Olawoyin (Çaykur Rizespor)