Tavsiyeyle başladığı oturarak voleybolda milli takımın başarısı için ter döküyor

Çocukken yaşadığı ateşli hastalık sonrası çocuk felci ile yüzde 40 engelli kalan 39 yaşındaki Gökhan Gök, 2007'de aynı firmada çalıştığı arkadaşının tavsiyesi üzerine voleybolla tanıştı.

Voleybolda kendisini geliştiren Gökhan Gök, 2015'te ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı.

Yer aldığı organizasyonlarda başarılı performans sergileyen milli sporcu, 9-15 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Hedefimiz her zaman en iyisi olmak"

Gökhan Gök, Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'ndeki milli takım kampında antrenmanların yoğun geçtiğini, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Gökhan Gök, takım olarak başarıya odaklandıklarını vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Hedefimiz her zaman en iyisi olmak ve olimpiyat kotası alabilmek. Aksaray kampının bitmesinin ardından İtalya'ya geçeceğiz. İnşallah terimizin, çalışmalarımızın karşılığını alacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Gökhan Gök, kampta gündüz çift antrenman yaptıklarını ve akşam rakiplerin maçlarını izleyerek analiz gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gökhan Gök, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da elde ettiği başarılarla kendilerine motivasyon kazandırdığını dile getirdi.

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa'nın en büyüğü. Ben gönülden inanıyorum, inşallah olimpiyatlarda da şampiyon olacaklar. Onlar sayesinde Türk voleybolu çok üst düzeyde ve popüler oldu, bu yüzden gururluyuz. Bizler de motive oluyoruz. Bir sporcunun ulaşabileceği en üst mertebe milli takım. Bayrağımızı ve ülkemizi temsil etmek gurur verici."