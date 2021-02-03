Bugün saat 13.00'te Tarsus İlçe Stadyumu'nda yapacakları Pazarspor maçı öncesinde 5 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, "Şu anda 5 futbolcumuzun COVID-19 testi pozitif çıktı. 2 sakat ve 1 cezalı futbolcumuzla 8 eksiğimiz bulunuyor. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu dönemi aşacağımıza inanıyorum. Pazarspor karşısında teknik direktörümüz Ergün Penbe'ye güveniyoruz. Eksiklerimize rağmen şeytanın bacağını bu maçta kırmayı düşünüyoruz" dedi.