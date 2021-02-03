Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bugün saat 13.00'te Tarsus İlçe Stadyumu'nda yapacakları Pazarspor maçı öncesinde 5 futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, "Şu anda 5 futbolcumuzun COVID-19 testi pozitif çıktı. 2 sakat ve 1 cezalı futbolcumuzla 8 eksiğimiz bulunuyor. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu dönemi aşacağımıza inanıyorum. Pazarspor karşısında teknik direktörümüz Ergün Penbe'ye güveniyoruz. Eksiklerimize rağmen şeytanın bacağını bu maçta kırmayı düşünüyoruz" dedi.
Etiketler: Koronavirüs
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