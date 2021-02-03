Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Akman kadro dışı bırakıldı
Bursaspor kulübü, Ali Akman'ın 'etik dışı transfer' sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
Etiketler: Süper Lig
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