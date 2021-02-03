Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.