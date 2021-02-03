Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 00:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ozan Kabak Liverpool formasını giydi
[Fotoğraf: Twitter/@LFC]
Liverpool kulübü, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın transferini, milli yıldızımıza Liverpool formasını giydirerek tanıttı.
Devre arası transfer döneminde, kiralık olarak Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, kırmızı formayı sırtına geçirdi.
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Liverpool kulübünün sosyal medya aracılığyıa yaptığı transfer tanıtımında, Ozan Kabak için "tamamen odaklandı" ifadesine yer verildi.
Kırmızılar, internet sitesi aracılığıyla, milli yıldızın kulüpteki ilk gününe dair fotoğraf paylaşımlarında bulundu.
Etiketler: İngiltere
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