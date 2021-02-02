Süper Lig'in 23. haftasında lider Fenerbahçe zorlu maçta Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler 26. dakikada Thiam ve 88. dakikada Billong'un kendi kalesine attığı golle Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

[Fotoğraf: AA]

Hatayspor'un maçtaki tek golü 90. dakikada Aaron Boupendza'dan geldi.

Mesut Özil ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil 77. dakikada Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe bu galibiyetle 23. haftayı 48 puanla lider bitirmeyi garantiledi. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.