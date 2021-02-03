Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil, Fenerbahçe'de ilk maçına çıktı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut Özil, müsabakaya yedekte başladı.
Arsenal'de uzun süre maça çıkmayan ve kondisyon eksikliği bulunan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Etiketler: Mesut Özil Fenerbahçe
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