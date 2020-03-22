Sakaryaspor taraftarları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek vermek için sosyal medyada kampanya başlattı.

Pencere ve balkonlara çıkan ''Tatangalar'', sağlık çalışanlarına destek için maşale yaktı, ıslık çalarak alkış tuttu.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar adına konuşan Mehmet Ali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek için alkış kampanyası başlattığını söyledi. Yıldırım, kampanyaya destek vermek istediklerini belirtti

"Çoğu tribün grubu da kampanyaya destek verdi. Buradan sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum, kendilerinin haklarını ne meşaleyle ne de alkışla ödeyebiliriz. Onların hakları hiçbir şekilde ödenmez. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun. Her zaman onların yanındayız."

Bursaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından meşale yakarak destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan taraftarlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.

Taraftarlar daha sonra sağlık çalışanlarına moral için ellerindeki yeşil renkli meşaleleri yaktı. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren bazı taraftarlar da sokaklardan destek verdi.

Teksas Taraftar Grubu tribün lideri Enes Aydın, yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarına kuvvet diledi. Aydın, sağlık çalışanlarının zorlu süreçte hastalara yetişmeye çalıştığını anlattı.

"Hepsine ayrı ayrı teşekkür etsek azdır. Ülkemizde böyle bir olayın yaşanması bizi üzse de vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına engel olmamız lazım. Elimizden gelen desteği biz de taraftarlar olarak vermeye çalışıyoruz. Tekrar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz."