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Spor
AA 06.02.2024 16:00

Taner Savut'un adı TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde vefat eden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ismi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi.

Taner Savut'un adı TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2017'de düzenlenen programa katılarak ilk belgeyi alan yöneticilerden olan Savut'un adının, söz konusu programa verilmesi kararlaştırıldı.

Sportif direktör olarak profesyonel kulüpler ile sözleşme imzalayacak kişilerin, belirlenen eğitim aşamalarını geçerek, "TFF Taner Savut Futbol Yöneticiliği Sertifikası"na sahip olmaları gerekecek.

Taner Savut'un adı TFF Futbol Yöneticiliği Sertifika Programı'na verildi

9 ay sürecek program, 7 ayrı modül üzerinden çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerden oluşacak.

TFF, sertifika programına başvurular hakkında ise ilerleyen günlerde ayrıca bilgilendirme yapacak.

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