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Spor
AA 06.02.2024 13:56

Newcastle United'dan Christian Atsu için anma mesajı

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atakaş Hatayspor'da forma giyerken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı.

Newcastle United'dan Christian Atsu için anma mesajı

İngiliz kulübün sosyal medya hesabından depremlerin birinci yıl dönümünde mesaj yayımlandı.

"Bir yıl önce ne yazık ki Christian Atsu'yu en trajik koşullarda kaybettik. Newcastle United'daki herkes tarafından sevgiyle anılan inanılmaz bir insandı. Düşüncelerimiz sonsuza kadar Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte."

Ganalı futbolcu, 2016-2021 yıllarında Newcastle United forması giymişti.


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