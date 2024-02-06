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Spor
TRT Haber 06.02.2024 12:18

Beşiktaş'ta iki bölgeye takviye yapacak

Beşiktaş'ta, transferde hareketli günler yaşanıyor. Joe Worrall’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, 2 bölgeye daha takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'ta iki bölgeye takviye yapacak

Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Nottıngham Forrest’tan Joe Worrall’ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, 2 bölgeye daha takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yönetimin, öncelikle transfer yapmak istediği mevki ön libero. Bu bölge için temaslarını hızlandıran Beşiktaş, kısa süre içerisinde transfer açıklamayı hedefliyor.

Gündemdeki oyuncu Marko Grujic iken, siyah beyazlıların gizlilikle yürüttüğü bir isim daha olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, bir diğer transferini de 10 numara bölgesine yapmayı planlıyor. Siyah beyazlılar da özellikle teknik direktör Fernando Santos’un bu mevkiye takviye istediği ifade edildi.

Teknik heyetin sıkışan oyunda kilit açacak bir ismi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Semih Kılıçsoy Avrupa takımlarının radarında

Öte yandan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının radarında. Siyah beyazlı formayla 7 gol kaydeden genç oyuncu için 5 büyük ligden ilgi olduğu öğrenildi.

Özellikle Borussia Dortmund yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy için harekete geçeceği belirtildi. 

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