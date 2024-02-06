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Spor
AA 06.02.2024 11:35

Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanan 10 maçta atılan 45 golle 20 takımlı ligin haftalık gol rekoru kırıldı.

Premier Lig'de 45 golle haftalık gol rekoru kırıldı

Ligde 23. haftanın kapanış maçında Manchester City, Phil Foden'ın hat-trick'i ile Brentford'ı deplasmanda 3-1 yendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu karşılaşmada atılan 4 gol, 23. haftadaki toplam gol sayısını 45'e çıkardı ve 1995-1996'ten itibaren 20 takımın mücadele ettiği ve her hafta 10 karşılaşmanın yapıldığı ligde gol sayısında rekor kırıldı.

Premier Lig'de 20 takımın mücadele ettiği sezonlar dikkate alındığında daha önce 10 maçlık bir haftada atılan gol rekoru 44'tü. Eski rekora, 2020-2021'in 2. haftasında ve geçen sezonun 34. haftasında ulaşılmıştı.

Premier Lig'de 45 golün atıldığı 24. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Everton-Tottenham: 2-2

Brighton-Crystal Palace: 4-1

Burnley-Fulham: 2-2

Newcastle United-Luton Town: 4-4

Sheffield United-Aston Villa: 0-5

Bournemouth-Nottingham Forest: 1-1

Chelsea-Wolverhampton: 2-4

Manchester United-West Ham United: 3-0

Arsenal-Liverpool: 3-1

Brentford-Manchester City: 1-3

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